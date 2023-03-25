В Подмосковье задержали подозреваемую в продаже российских детей за границу

В Подмосковье задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в помощи организации продажи российских детей за границу. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По их данным, подозреваемой является жительница Наро-Фоминска Наргиза Хамидова. Известно, что женщина работала менеджером в фирме суррогатного материнства «Свитчайлд».

На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют, какую роль в фирме исполняла Хамидова.

«Свитчайлд» попала в поле зрения СМИ в 2020 году, когда в одной из квартир Москвы были обнаружены пять младенцев. Тогда сотрудники фирмы заверили, что все дети являлись биологическими детьми иностранцев, которые были зачаты с помощью ЭКО. При этом соответствующих документов у фирмы не имелось.