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29 минут назад

В Подмосковье задержали подозреваемую в продаже российских детей за границу

Lenta.ru

В Подмосковье задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в помощи организации продажи российских детей за границу. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

В Подмосковье задержали подозреваемую в продаже российских детей за границу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По их данным, подозреваемой является жительница Наро-Фоминска Наргиза Хамидова. Известно, что женщина работала менеджером в фирме суррогатного материнства «Свитчайлд».

На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют, какую роль в фирме исполняла Хамидова.

«Свитчайлд» попала в поле зрения СМИ в 2020 году, когда в одной из квартир Москвы были обнаружены пять младенцев. Тогда сотрудники фирмы заверили, что все дети являлись биологическими детьми иностранцев, которые были зачаты с помощью ЭКО. При этом соответствующих документов у фирмы не имелось.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего главного врача и 37-летнюю акушер-гинеколога медцентра по делу о торговле детьми. По версии следствия, в июне 2019 года медики заключили договор с иностранным гражданином в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной репродуктивных технологий.

Происшествия,Следственный комитет,
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