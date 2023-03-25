В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
10 минут назад

Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой

Майк Габриелян

Генпрокуратура РФ ответила на обращение российских правозащитников, касающееся уголовного дела журналистки Александры Баязитовой. Об этом сообщает пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ответ поступил от первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем говорится, что у Баязитовой нет заболеваний, которые препятствовали бы содержанию под стражей.

«Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сказано в ответе ведомства.

При этом «в целях активизации расследования» прокурор внес руководителю следственного органа требование, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в генпрокуратуре.

Перед Новым годом Баязитову навестил член СПЧ Алексей Мельников. Он отметил, что никаких следственных действий с ее участием не производилось 4 месяца. После этого глава СПЧ Валерий Фадеев попросил генпрокурора РФ проконтролировать уголовное дело Баязитовой и проверить законность и обоснованность помещения ее в СИЗО.

По версии следствия, Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова вымогали деньги за «блоки» в Telegram-каналах – отсутствие негативной информации о конкретных лицах. Потерпевшим стал топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков.

Происшествия,Александр Ушаков,Алексей Мельников,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,Промсвязьбанк,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий