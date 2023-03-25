Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой

Генпрокуратура РФ ответила на обращение российских правозащитников, касающееся уголовного дела журналистки Александры Баязитовой. Об этом сообщает пресс-служба Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

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Ответ поступил от первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем говорится, что у Баязитовой нет заболеваний, которые препятствовали бы содержанию под стражей.

«Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сказано в ответе ведомства.

При этом «в целях активизации расследования» прокурор внес руководителю следственного органа требование, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в генпрокуратуре.

Перед Новым годом Баязитову навестил член СПЧ Алексей Мельников. Он отметил, что никаких следственных действий с ее участием не производилось 4 месяца. После этого глава СПЧ Валерий Фадеев попросил генпрокурора РФ проконтролировать уголовное дело Баязитовой и проверить законность и обоснованность помещения ее в СИЗО.