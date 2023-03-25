В Москве школьник заступился за избитую мать и попал в больницу

В Москве ученик шестого класса заступился за мать перед отчимом, который избивал ее. В ответ мужчина ударил пасынка железным чайником по голове, передает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел ночью пятницы, 24 марта. В результате потасовки ребенок попал в больницу. У мальчика диагностировали травмы. Правоохранительные органы начали проверку.