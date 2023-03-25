Около ж/д станции в Петербурге нашли тело молодого человека с пробитой головой

Около железнодорожной станции в Петербурге нашли тело молодого человека с пробитой головой
Недалеко от железнодорожной станции Шувалово в Санкт-Петербурге обнаружили тело молодого человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным издания, тело обнаружил дворник. Мужчина увидел рядом с железнодорожными путями лежащего вниз головой молодого человека. Дворник сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Уточняется, что погибшему примерно 20 лет. У него наблюдаются повреждения головы.
Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.