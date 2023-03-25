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Около железнодорожной станции в Петербурге нашли тело молодого человека с пробитой головой

Недалеко от железнодорожной станции Шувалово в Санкт-Петербурге обнаружили тело молодого человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Около ж/д станции в Петербурге нашли тело молодого человека с пробитой головой
© РИА Новости

По данным издания, тело обнаружил дворник. Мужчина увидел рядом с железнодорожными путями лежащего вниз головой молодого человека. Дворник сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Уточняется, что погибшему примерно 20 лет. У него наблюдаются повреждения головы.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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