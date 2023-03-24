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42 минуты назад

В центре Махачкалы произошла перестрелка

ТАСС

Перестрелка между группой молодых людей произошла в центре Махачкалы в пятницу, есть один раненый, сообщили в пресс-службе регионального МВД в пятницу.

В центре российского города произошла перестрелка
Фото: ТАССТАСС

"Приблизительно в 22:00 в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на улице Дзержинского в Махачкале <…> произошла перестрелка между группой молодых людей", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло шесть нарядов полиции, территория оцеплена. Стрелявшие скрылись с места происшествия.

"По предварительной информации, есть один раненый, но его с места происшествия, не дожидаясь прибытия скорой помощи, увезли на неустановленном автомобиле", - обметили в ведомстве.

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