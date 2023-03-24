Петербуржца задержали за «порно-уроки» с несовершеннолетней падчерицей

Пресс-центр МВД России и главк Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу сообщили о задержании местного жителя, которого подозревают в съемках «порно-уроков» с несовершеннолетней падчерицей.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно предварительной версии следствия, 37-летний безработный мужчина не только снимал порно-ролики со школьницей, но и оформлял их как инструкции к тому, как склонить несовершеннолетних к сексуальным контактам. Как считают следователи, свои ролики подозреваемый продавал с теневом сегменте интернета.

При этом в СК добавили, что мужчину также подозревают и в других действиях сексуального характера над несовершеннолетней. В данный момент подозреваемый заключён под стражу. Если вина будет доказана, мужчине будет грозить срок вплоть до 20 лет тюремного заключения.