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33 минуты назад

Петербуржца задержали за «порно-уроки» с несовершеннолетней падчерицей

Елена Прошина

Пресс-центр МВД России и главк Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу сообщили о задержании местного жителя, которого подозревают в съемках «порно-уроков» с несовершеннолетней падчерицей.

Петербуржца задержали за «порно-уроки» с несовершеннолетней падчерицей
Фото: ТАССТАСС

Согласно предварительной версии следствия, 37-летний безработный мужчина не только снимал порно-ролики со школьницей, но и оформлял их как инструкции к тому, как склонить несовершеннолетних к сексуальным контактам. Как считают следователи, свои ролики подозреваемый продавал с теневом сегменте интернета.

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При этом в СК добавили, что мужчину также подозревают и в других действиях сексуального характера над несовершеннолетней. В данный момент подозреваемый заключён под стражу. Если вина будет доказана, мужчине будет грозить срок вплоть до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 47-летнего мужчину из Москвы приговорили к 21 году тюрьмы за неоднократное изнасилование несовершеннолетней дочери.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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