В Москве-реке затонул теплоход

В Москве-реке, в районе Южного грузового порта, частично затонул теплоход «Агитатор», сообщает РЕН ТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

Под воду погрузилась левая часть борта. Судно находится под наблюдением сотрудников МЧС. «Агитатор» планируют поднять на поверхность, чтобы он не затонул полностью.

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Сообщается, что теплоход принадлежал ООО «Речное пароходство», его вывели из эксплуатации в 2020 году и продали неназванному частному владельцу. По данным телеканала, он сейчас находится за границей.