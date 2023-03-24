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29 минут назад

В Москве-реке затонул теплоход

Lenta.ru

В Москве-реке, в районе Южного грузового порта, частично затонул теплоход «Агитатор», сообщает РЕН ТВ.

В Москве-реке затонул теплоход
Фото: ТАССТАСС

Под воду погрузилась левая часть борта. Судно находится под наблюдением сотрудников МЧС. «Агитатор» планируют поднять на поверхность, чтобы он не затонул полностью.

телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Сообщается, что теплоход принадлежал ООО «Речное пароходство», его вывели из эксплуатации в 2020 году и продали неназванному частному владельцу. По данным телеканала, он сейчас находится за границей.

В начале декабря на юге Москвы, в районе Братеевского моста, загорелось пришвартованное судно. Тогда пострадал один человек.

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