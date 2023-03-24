В Петербурге задержали сотрудников таможни по подозрению в коррупции

В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования, а также генерала и полковника Федеральной таможенной службы. Их подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

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Отмечается, что дома и на рабочих местах задержанных были проведены обыски. В процессе было обнаружено и изъято около 40 миллионов рублей.

Пушкинский суд поместил под стражу до 22 мая инспектора таможенного оформления и контроля Балтийского поста Елену Сальман. Следствие запросило аналогичную меру пресечения для других задержанных – заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, а также начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева.

Уточняется, что взятку планировали передать два бизнесмена, при том один из них, как считает следствие, был сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни.