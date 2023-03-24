Безработная мать обвиняется в серийном изнасиловании своего сына-подростка

Россиянку обвиняют в растлении родного сына, сообщает Mash. Жительница Белгородской области стала фигуранткой уголовного дела о серийном изнасиловании собственного сына.

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41-летняя женщина несколько раз вступала в сексуальную связь со своим 14-летним ребенком.

Она рассказала, что в первый раз случайно перепутала его с мужем, когда пришла домой после алкогольных посиделок. Безработная мать стала домогаться подростка, а тот даже не пытался сопротивляться. После этого случая женщина еще неоднократно вступала с сыном в интимные отношения.

Подросток рассказывал об этом приятелям, хвастаясь деталями своих взаимоотношений с матерью. Когда о происходящем узнал инспектор по делам несовершеннолетних, к женщине пришли правоохранители и завели на нее уголовное дело. Теперь матери грозит до четырех лет лишения свободы. Суда россиянка дожидается под домашним арестом.