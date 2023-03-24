СМИ: сбежавшего из-под домашнего ареста Усса ищут по всей Италии

Поиски сбежавшего из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема ведутся по всей Италии, данных о том, что он покинул территорию страны нет. Об это рассказали РИА Новости представители карабинеров.

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года. Суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинениям в обходе санкций и отмывании денег. До сих пор он находился под домашним арестом, но 23 марта сбежал, сломав электронный браслет на лодыжке. Адвокаты Усса подтвердили, что не знают, где находится их подзащитный.

В пресс-службе миланского управления полиции заявили о том, что не располагают доказательствами того, что российский предприниматель покинул территорию страны.

«В настоящий момент его поиски ведутся по всей национальной территории», - пояснил карабинер.

В полиции подтвердили, что Артему Уссу удалось снять электронный браслет, подчеркнув при этом, что пока нет данных, как именно он это сделал.

«Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах», — подчеркнули в управлении.

При этом карабинер отметил, что Усса уже включили в список разыскиваемых лиц, а следующим шагом станет его внесение в списки Интерпола, «если это еще не сделано».