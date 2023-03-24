Российский самолет экстренно сел из-за плохого состояния пассажира с раком

Российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.

Посадка была благополучно произведена, больного мужчину эвакуировали с самолета и госпитализирован в городское медучреждение. Отмечается, что на борту лайнера находились шесть членов экипажа, 170 пассажиров, 25 из которых — дети.