Глава навигационной компании раскрыл подробности «кораблекрушения» в Москве

Теплоход «Агитатор» мог затонуть в Москве-реке из-за возможного отсутствия вахтенного, который должен дежурить на судне для предотвращения таких ситуаций, заявил в беседе с NEWS.ru гендиректор ООО «НавМарин», компании-разработчика Цифровой системы связи при бедствии (ЦССБ) Алексей Мигалин. Он отметил, что теплоход достаточно старый, и такие случаи с коммерческими судами не редкость. По данным Telegram-канала Baza, принадлежащее компании «Бриг» судно 23 марта завалилось на бок и частично затонуло в районе Нагатинского затона. При этом отмечалось, что людей на теплоходе в момент аварии не было.

Окончательные причины конечно установить следствие, но весна это период, когда надо особенно внимательно следить за судами, оставленными на воде. Температура меняется от +12 градусов днем до 9 ночью, а, следовательно, жидкость по нескольку раз замерзает и оттаивает. И возможно нарушилась герметичность корпуса, — пояснил Мигалин.

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Глава компании-разработчика ЦССБ отметил, что «Агитатор» является достаточно старым теплоходом. В СМИ писали, что в 2004 году судно прошло «реконструкцию», но это отнюдь не означает гарантию его надежности, отметил Мигалин. Он не исключил, что на судне могли произвести исключительно косметический ремонт, не трогая узлы и агрегаты.

Для предотвращение таких ситуаций на судне должен постоянно дежурить вахтенный. При этом вахтенный, это не один человек. Это могут быть люди, которые посменно присутствуют на теплоходе, осматривают визуально, анализируют данные приборов. Для вахтенного изменения крена судна, стоящего на приколе, больше чем на один градус, это уже неприятный знак. Крен на пять градусов и более — это однозначный сигнал тревоги, — подчеркнул глава «НавМарин».

В большинстве случаев отсутствие вахтенных связано с тем, что владельцы судов стараются экономить на этом типе персонала, считает Мигалин.

И вот такая мнимая экономия приводит к космическим затратам за поднятие судна. <...> Естественно, что вся операция по извлечению и устранению вреда окружающей среде будет оплачена судовладельцем, — заключил он.