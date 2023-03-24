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1 час назад

Российский ребенок принес в школу пистолет и подбросил его однокласснику

Lenta.ru

В городе Дзержинский в Нижегородской области ребенок принес в школу пневматический пистолет и подбросил его однокласснику. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В Дзержинском ребенок принес в школу пистолет и подбросил его однокласснику
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, перед уроками 12-летний россиянин решил пострелять с друзьями за школой. После этого он положил пистолет в рюкзак одного из учеников, который сообщил о случившемся классной руководительнице.

Шестиклассник стал отрицать свою причастность к происходящему, но оказалось, что кто-то увидел его с оружием. После того как родители ребенка и сотрудники правоохранительных органов приехали в школу, он признался в содеянном и рассказал, что украл пневматический пистолет у старшего брата.

Ранее сообщалось, что московский школьник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия во время контрольной. После урока он вновь подошел к травмированному им школьнику и приставил дуло пистолета к его виску, угрожая убийством.

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