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1 час назад

Адвокат подтвердил побег Артема Усса из-под домашнего ареста

Алиса Селезнёва

Адвокат сына губернатора Красноярского края Артема Усса подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста в Италии и его местонахождение неизвестно. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, где ему грозит до 30 лет тюрьмы по обвинениям в обходе санкций и отмывании денег. До сих пор он находился под домашним арестом, но 23 марта сбежал, сломав электронный браслет на лодыжке. В России настаивали на возвращении Усса в страну, называя его экстрадицию в США политически мотивированной.

Один из адвокатов Усса в Италии подтвердил агентству Bloomberg, что его подзащитный действительно сбежал из-под домашнего ареста.

«Мы можем подтвердить, что Артем Усс сбежал, и мы шокированы этим», — заявил адвокат.

При этом один из защитников российского предпринимателя заверил, что его адвокаты продолжат выполнять свои обязанности по представлению интересов Артема Усса в суде, пишет ТАСС.

«Побег предполагает отдельные полицейско-судебные действия. А миланский процесс продолжится вне зависимости от последних событий. Адвокаты подадут апелляцию и будут оспаривать решение об экстрадиции», - пояснил он, назвав сложившуюся ситуацию «беспрецедентной и чрезвычайной».

СМИ: арестованный в Милане Артем Усс мог улететь из Италии

В свою очередь губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится его сын. При этом он выразил недоумение по поводу того, как Артему удалось сбежать из-под домашнего ареста, так как его очень тщательно охраняли, отмечает РИА Новости.

«Его посещали даже несколько раз ночью. Это бывало периодически, поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда», - заметил Усс.

Накануне итальянские СМИ сообщили, что Артем Усс уже мог улететь из страны.

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