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20 минут назад

В Рязани эвакуировали два вуза

News.ru

В Рязани эвакуировали главный корпус Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина на улице Свободы и Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний на площади Ленина, сообщает сайт рязанской «Новой газеты». По данным СМИ, на место прибыла полиция, рядом в вузами находится машина с надписью «Разминирование».

В Рязани эвакуировали два вуза
Фото: News.ruNews.ru

Кроме того, по информации издания, курсантов попросили отключить телефоны. Причины эвакуации не уточняются.

Согласно данным МЧС, в 2022 году в объектах образования в России произошло 325 возгораний, в том числе 150 пожаров случилось в школах. Жертв среди детей удалось избежать. Из-за нарушений пожарной безопасности была приостановлена работа 20 школ.

В августе 2022 года глава комитета Совета Федерации по науке и образованию Лилия Гумерова предлагала создать единый документ, в котором будут прописаны требования МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других ведомств к обеспечению безопасности в школах. Сенатор отмечала, что представители разных ведомств нередко дают прямо противоположные указания по проверкам в образовательных учреждениях.

Происшествия,Лилия Гумерова,ФСИН,Роспотребнадзор,Совет Федерации,
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