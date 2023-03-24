Главный свидетель гибели россиянина в полицейской машине скончался

В Нижнем Тагиле скончался главный свидетель по делу о гибели в полицейской машине 44-летнего Сергея Шамрина, задержанного за мелкое хулиганство. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Максим Соловов умер в комнате друга в общежитии, куда пришел отдать долг. По одной из версий, мужчину отравили. В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что по факту проводится проверка, однако, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

29 января Соловов находился в отсеке для задержанных, куда полицейские погрузили Шамрина, и видел, как тот умирал. Вскрытие показало, что у Шамрина сломался шейный позвонок. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышении полномочий»). Двоих полицейских арестовали.