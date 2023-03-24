Школьницу приговорили к ограничению свободы за поджог российского флага

Как установил суд, девочка пошла на преступление в мае 2022 года, желая привлечь к себе внимание одноклассников. Она обнаружила флаг России на улице, принесла его в компанию друзей и подожгла. Свою акцию она сфотографировала и выложила в одной из социальных сетей. После этого в отношении несовершеннолетней завели дело о надругательстве над флагом России.