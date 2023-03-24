В Москве задержали генерала и полковника ФТС

Московская полиция задержала высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом сообщает ТАСС.

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Задержанные стали фигурантами дела о взяточничестве.

По данным агентства, задержаны были замглавы Центрального таможенного управления Александр Беглов, занимающий должность с 2015 года, и глава специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.

В их домах и на рабочих местах прошли обыски. В ближайшее время таможенникам изберут меру пресечения.

Источник РЕН ТВ утверждает, что в деле Белова (генерала ФТС) и Алеева (полковника ФТС) идет речь о взятке в 50 тысяч долларов (около 3,8 миллиона рублей), которую таможенникам хотели передать два бизнесмена. Один из предпринимателей, по предварительным данным, - бывший сотрудник подразделения ФТС по борьбе с коррупцией.

По данным РЕН ТВ, в момент передачи денег все четверо были задержаны, в результате обысков изъято около 40 миллионов рублей.

В конце января следователи и ФСБ провели обыски в главном офисе таможенной службы в Москве. Обыски были связаны с делом задержанного по подозрению в коррупции начальника IT-управления ФТС Дмитрия Васильева.

В деле идет речь о госконтрактах, которые доставались компаниям, связанным с родственникам действующих сотрудников ФТС, а также с зарегистрированными на экс-сотрудников службы фирмами.

Сообщалось, что во время обысков следователей в первую очередь интересовали документы по заключенным ранее контрактам на IT-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов.