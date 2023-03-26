Полиция обнаружила тайник с автоматами в Херсонской области

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с автоматами Калашникова на окраине села Челбурда в Херсонской области.

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Об этом сообщили в МВД России по региону.

«Полицейские там изъяли девять автоматов Калашникова», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в гостинице села Стрелкового в Херсонской области.