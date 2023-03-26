Полиция обнаружила тайник с автоматами в Херсонской области

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с автоматами Калашникова на окраине села Челбурда в Херсонской области.
Об этом сообщили в МВД России по региону.
«Полицейские там изъяли девять автоматов Калашникова», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в гостинице села Стрелкового в Херсонской области.
Кроме того, стало известно, что полицейские обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.