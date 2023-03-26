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1 час назад

Полиция обнаружила тайник с автоматами в Херсонской области

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с автоматами Калашникова на окраине села Челбурда в Херсонской области.

Полиция обнаружила тайник с автоматами в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщили в МВД России по региону.

«Полицейские там изъяли девять автоматов Калашникова», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сотрудники полиции обнаружили тайник с боеприпасами в гостинице села Стрелкового в Херсонской области.

Кроме того, стало известно, что полицейские обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.

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