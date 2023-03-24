Сбежавшего от мобилизации военного приговорили к 6,5 годам колонии

Гарнизонный военный суд Барнаула приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима военнослужащего, попытавшегося сбежать от мобилизации в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы военных судов.
Приговор был вынесен по статьям о дезертирстве и незаконном пересечении границы.
Майор запаса Михаил Жилин после начала мобилизации продал недвижимость и пересек границу России в обход пункта пропуска. Перед бегством за границу мужчина предоставил командованию ложные сведения о своей якобы нетрудоспособности.
По данным газеты «Коммерсантъ», мужчина бежал в Казахстан, а его жена вместе с детьми поехала другим путем, ей удалось въехать в страну через официальный КПП.
После пересечения границы Жилин был задержан пограничниками. В Казахстане мужчина попытался получить убежище, поясняет «Коммерсантъ», однако ему было отказано.
До приговора мужчина являлся сотрудником Федеральной службы охраны.
Ранее Верховный суд РФ впервые выступил с пояснениями по уклонению от военной службы и другим преступлениям против военной службы.