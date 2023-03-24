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18 минут назад

В Арамиле произошел пожар в научно-производственном комплексе

ТАСС

В научно-производственном комплексе в городе Арамиле Свердловской области произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м. Из здания эвакуировано 110 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"В 10:23 (08:23 мск) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тушение пожара осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Научно-производственный холдинг ВМП производит лакокрасочные материалы для промышленного применения и огнезащитных красок. Согласно данным с официального сайта компании, производственный комплекс в Арамиле был построен в 2017 году.

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