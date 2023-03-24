"В 10:23 (08:23 мск) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. По оперативной информации, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в распространенном сообщении.