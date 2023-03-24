В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи на глубине 10 км вечером в четверг. Погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным Обнинской сейсмологической станции, 23.03.2023 МО город-курорт Сочи на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.