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9 минут назад

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

ТАСС

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Сочи на глубине 10 км вечером в четверг. Погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным Обнинской сейсмологической станции, 23.03.2023 МО город-курорт Сочи на глубине 10 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Происшествия,МЧС России,
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