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44 минуты назад

Губернатор Севастополя предупредил жителей о громких звуках в центре города

ТАССиещё 2

Профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проводится утром в пятницу в Севастополе, из-за чего в центре города слышны громкие звуки. Об этом написал в пятницу губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор Севастополя сообщил о громких звуках в центре города
Фото: ТАССТАСС

"Громкие звуки в центре города - это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, за последние месяцы несколько раз предпринимались попытки атаковать его беспилотниками. Одна из последних атак была совершена 22 марта, тогда Черноморский флот отбил атаку, в общей сложности было уничтожено три объекта.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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