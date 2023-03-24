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1 час назад

Mash: пожарный спас камчатскую школьницу, которую уносило на льдине в открытое море

Газета.Ruиещё 1

Камчатскую школьницу почти унесло на льдине в открытое море, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Пожарный спас школьницу на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На помощь ребенку пришел местный пожарный. Девочка играла с друзьями на пирсе в Вилючинске. Дети прыгали так сильно, что кусок льдины откололся. Девочку начала уносить в море, прохожие увидели ребенка в опасности и вызвали спасателей. Когда те прибыли, школьница уже уплыла на сорок метров от берега. Один из пожарных Николай Шаров скинул форму, обвязался тросом и отбуксировал льдину. Девочка не пострадала, но испугалась.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС помогли 14 рыбакам, потерявшимся ночью из-за метели на льду Байкала.

Сообщается, что спасенные рыбаки находились в составе нескольких групп. 20 марта в средней части Байкала порывы северо-западного ветра местами достигали 30-35 м/с. Прогноз опасных погодных явлений не остановил некоторых водителей и туристов.

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