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9 минут назад

Сотрудник ломбарда залил клиента перцовкой в Москве

Елена Прошина

Сотрудник ломбарда в Москве распылил перцовый баллончик в лицо клиенту из-за словесного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В сеть также попало видео с место происшествия. На нём видно, как двое посетителей ломбарда на Плещеева начинают о чём-то энергично спорить с сотрудником. Через какое-то время тот встал из-за стола и распылил в лицо мужчинам перцовый баллончик.

Россиянки устроили драку в магазине и попали на видео

После этого клиенты поспешили покинуть ломбард и вызвали полицию. В данный момент правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Ранее 14 кубанских школьников попали в больницу из-за шутки с перцовым баллончиком.

Происшествия,Видео,
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