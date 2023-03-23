Сотрудник ломбарда залил клиента перцовкой в Москве

Сотрудник ломбарда в Москве распылил перцовый баллончик в лицо клиенту из-за словесного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В сеть также попало видео с место происшествия. На нём видно, как двое посетителей ломбарда на Плещеева начинают о чём-то энергично спорить с сотрудником. Через какое-то время тот встал из-за стола и распылил в лицо мужчинам перцовый баллончик.