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46 минут назад

В Бурятии ревнивый мужчина забил возлюбленную молотком

Газета.Ru

В Бурятии задержали 46-летнего местного жителя, который жестоко расправился со своей сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

В Бурятии ревнивый мужчина забил возлюбленную молотком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 48-летний россиянки с многочисленными травмами головы и туловища обнаружили 21 марта в селе Нур-Селение. Вскоре полиция задержала подозреваемого убийцу, им оказался сожитель погибшей.

Во время допроса мужчина рассказал, что между ним и женщиной завязался конфликт на почве ревности. Во время выяснения отношений россиянин избил возлюбленную молотком, в результате чего она скончалась на месте.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно, что в Барнауле мужчина из ревности зарезал сожительницу кухонным ножом.

Происшествия,Следственный комитет,
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