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1 час назад

Вице-мэра Миасса осудят за получение взятки от компании

Lenta.ru

В Челябинске суд рассмотрит дело бывшего заместителя главы города Миасса о коррупции. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Вице-мэра Миасса осудят за получение взятки от компании
Фото: Влад Некрасов / КоммерсантъВлад Некрасов / Коммерсантъ

Вице-мэр обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее стало известно, что Центральный районный суд Челябинска арестовал его до 18 марта. По данным ведомства, фигурант согласился за вознаграждение помочь коммерческой компании в заключении муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхоаварийного здания. За это он получил 50 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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