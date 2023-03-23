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1 час назад

Женщина пошла собирать валежник и погибла в пасти леопарда

Lenta.ru

Леопард растерзал женщину, которая пошла собирать валежник в заповеднике вблизи города Сунабеда в индийском штате Одиша (Орисса). Об этом сообщает Outlook India.

Женщина пошла собирать валежник и погибла в пасти леопарда
Фото: Mike van den Bos / UnsplashMike van den Bos / Unsplash

65-летняя Санамати Барик из расположенной недалеко от заповедника деревни отправилась в лес за хворостом. Неожиданно на женщину напал крупный хищник и утащил ее. В результате нападения животного женщина погибла.

Когда индианка не вернулась домой, ее родственники организовали поиски. Утром они нашли в джунглях ее частично обглоданное тело.

Изначально исходя из характера нанесенных женщине травм предполагалось, что на женщину напал бенгальский тигр, но позже было установлено, что индианку убил леопард, так как наличие бенгальских тигров в лесу не подтверждено.

Семье женщины будет выплачена компенсация. Сотрудники департамента охраны лесных ресурсов порекомендовали местным жителям не заходить в лес. Они подчеркнули, что следят за перемещением хищника.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш леопард напал на семилетнего мальчика на глазах у его сестры и растерзал его. Ребенок возвращался с плантации сахарного тростника вместе со старшей сестрой.

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