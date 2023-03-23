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1 час назад

Возгорание произошло в общежитии на Строительном проезде

Вечерняя Москва

В общежитии по адресу: Строительный проезд, дом № 16 произошло возгорание. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в общежитии на Строительном проезде
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Уточняется, что огонь возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении бойлерной. Объект находится на территории ГБУ «Автодороги».

По словам сообщивших о возгорании, внутри помещения в момент инцидента не находились люди.

До прибытия специалистов пожарной службы совместно с охранниками предприятия самостоятельно эвакуировались около 50 человек.

Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожарные ликвидировали горение.

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