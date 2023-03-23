У осужденного по делу "Зимней вишни" пожарного выявили онкозаболевание

У пожарного Сергея Генина, осужденного на 5 лет колонии за халатность при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, выявили онкологическое заболевание. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при этом он остается под стражей в тюремной больнице.

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"У Сергея Генина обнаружена злокачественная опухоль, он находится в тюремной больнице. В гражданское лечебное учреждение для оказания медицинской помощи его переводить не планируют", - сказал собеседник агентства.

Обращения об ухудшении состоянии здоровья Генина в медсанчасть СИЗО стали поступать с конца лета 2022 года.

"В ноябре его родственники начали бить тревогу из-за стремительного ухудшения его здоровья, но только в марте было проведено обследование, выявившее патологию", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, срок отбытия наказания Генина истекает 25 апреля. Апелляционная жалоба на его приговор так и не рассмотрена судом в Кемерове, поскольку материалы дела были направлены в Верховный суд РФ для определения подсудности.