В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
10 минут назад

У осужденного по делу "Зимней вишни" пожарного Генина выявили онкозаболевание

ТАСС

У пожарного Сергея Генина, осужденного на 5 лет колонии за халатность при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, выявили онкологическое заболевание. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при этом он остается под стражей в тюремной больнице.

У осужденного по делу "Зимней вишни" пожарного выявили онкозаболевание
Фото: ТАССТАСС

"У Сергея Генина обнаружена злокачественная опухоль, он находится в тюремной больнице. В гражданское лечебное учреждение для оказания медицинской помощи его переводить не планируют", - сказал собеседник агентства.

Обращения об ухудшении состоянии здоровья Генина в медсанчасть СИЗО стали поступать с конца лета 2022 года.

"В ноябре его родственники начали бить тревогу из-за стремительного ухудшения его здоровья, но только в марте было проведено обследование, выявившее патологию", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, срок отбытия наказания Генина истекает 25 апреля. Апелляционная жалоба на его приговор так и не рассмотрена судом в Кемерове, поскольку материалы дела были направлены в Верховный суд РФ для определения подсудности.

Комментарием администрации СИЗО, где содержится Генин, ТАСС пока не располагает. Согласно законодательству, заболевшие тяжелой болезнью заключенные освобождаются судом от отбывания наказания. В соответствии с постановлением правительства РФ, к таким заболеваниям относятся туберкулез, болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также онкологические.

Происшествия,Сергей Генин,Верховный суд,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий