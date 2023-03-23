Спасатели прекратили поиски брата основателя группы Cream Soda

Отмечается, что поисковые работы длились трое суток, но Романа и Аристарха так и не нашли. Из-за сильного течения и мутной воды водолазам приходилось работать в сложных условиях с минимальной видимостью.

Напомним, что 20 марта Дмитрий Свиргунов отмечал свой 35-летний юбилей. В какой-то момент компания решила перейти замёрзшую реку Волгу, в результате чего пятеро из них, включая самого музыканта, провалились под лёд. Двоих удалось вытащить, однако спасённый Георгий Киселёв позже умер в больнице. Спустя 10 часов было обнаружено тело самого Дмитрия Свиргунова.