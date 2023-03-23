В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
13 минут назад

Спасатели прекратили поиски брата основателя группы Cream Soda

Елена Прошина

Спасательные службы Ярославской области прекратили поиск Романа Свиргунова и Аристарха Ухтомского – младшего брата и друга основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что поисковые работы длились трое суток, но Романа и Аристарха так и не нашли. Из-за сильного течения и мутной воды водолазам приходилось работать в сложных условиях с минимальной видимостью.

Песни утонувшего лидера Cream Soda про лед оказались пророческими

Напомним, что 20 марта Дмитрий Свиргунов отмечал свой 35-летний юбилей. В какой-то момент компания решила перейти замёрзшую реку Волгу, в результате чего пятеро из них, включая самого музыканта, провалились под лёд. Двоих удалось вытащить, однако спасённый Георгий Киселёв позже умер в больнице. Спустя 10 часов было обнаружено тело самого Дмитрия Свиргунова.

Происшествия,Видео,Аристарх Ухтомский,Роман Свиргунов,Дмитрий Свиргунов,Георгий Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий