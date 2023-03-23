На территории моторного завода в Ярославле начался пожар

На территории Ярославского моторного завода произошел пожар. МЧС РФ спасли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Сигнал с автоматической пожарной сигнализации о возгорании поступил в 13.30. Пожар произошел по адресу: Проспект Октября, д. 75, где расположен Ярославский моторный завод. Уточняется, что из трехэтажного административного здания валит густой черный дым.
Предположительно, горит трансформаторное масло. Из горящего здания были спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации привлечены 52 человека и 15 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.