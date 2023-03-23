На территории моторного завода в Ярославле начался пожар

На территории Ярославского моторного завода произошел пожар. МЧС РФ спасли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сигнал с автоматической пожарной сигнализации о возгорании поступил в 13.30. Пожар произошел по адресу: Проспект Октября, д. 75, где расположен Ярославский моторный завод. Уточняется, что из трехэтажного административного здания валит густой черный дым.