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53 минуты назад

На территории моторного завода в Ярославле начался пожар

Елена Прошина

На территории Ярославского моторного завода произошел пожар. МЧС РФ спасли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории моторного завода в Ярославле начался пожар
Фото: ТАССТАСС

Сигнал с автоматической пожарной сигнализации о возгорании поступил в 13.30. Пожар произошел по адресу: Проспект Октября, д. 75, где расположен Ярославский моторный завод. Уточняется, что из трехэтажного административного здания валит густой черный дым.

В Мелитополе сообщили о взрыве

Предположительно, горит трансформаторное масло. Из горящего здания были спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К ликвидации привлечены 52 человека и 15 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

Происшествия,МЧС России,Автодизель,
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