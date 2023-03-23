«Король обнала» Григорьев вышел по УДО

Суд в Смоленске удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева, осужденного на 12 лет лишения свободы по делу преступного сообщества, которое, по данным МВД, вывело из России более 500 млрд рублей. Об этом Business FM сообщил источник, знакомый с расследованием дела.

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«Суд удовлетворил ходатайство осужденного, который отсидел две трети срока», — сказал он.

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Защищавший Григорьева адвокат Сергей Шенкнехтсказал радиостанции, что ему ничего неизвестно об этом, однако его подзащитный, которого арестовали в 2015 году, действительно, уже отсидел восемь из 12 лет заключения и имел право на УДО.

«Со мной он пока не связывался», — сказал защитник.

51-летний Григорьев, которого СМИ называют «королем обнала», ранее проходил по двум громким делам так называемого молдавского ландромата — преступного сообщества, которое, как утверждает МВД, было создано в 2013 году владельцем BC Moldindconbank S. A. (АО КБ «Молдиндконбанк») Вячеславом Платоном вместе с бизнесменами Владимиром Плахотнюком, Александром Коркиным и Ренато Усатым для вывода денег из России.

В своей криминальной схеме злоумышленники задействовали более 20 российских банков. Так, только с 2013 по 2014 годы под видом валютных операций, незаконным путем вывели из России денежные средства на сумму свыше 126 млрд рублей, сообщало следствие.

Всего к уголовной ответственности по делам преступного сообщества МВД привлекло несколько десятков человек. При этом Плахотнюк, Платон и Усатый, которые являются гражданами как Российской Федерации, так и Молдавии, смогли скрыться. Они были арестованы заочно и объявлены в розыск. В октябре 2020 года Молдавия отказала России в выдаче Платона.

Александр Григорьев, обвиненный вначале в хищении более 2 млрд рублей из двух подконтрольных ему кредитных учреждений, предстал перед судом одним из первых. Однако ему и еще пяти фигурантам удалось «отбиться» от обвинения по самой тяжкой статье в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ — до 20 лет заключения). В августе 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на -Дону приговорил Григорьева за растрату и мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 и ч 4. ст. 160 УК) к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако уже через год МВД предъявили ему обвинение и арестовало по второму делу, инкриминировав причастность к выводу из России более 126 млн рублей. Если по первому делу Григорьев вину отрицал, то по второму предпочел признать вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Пресненский суд Москвы 3 февраля 2021 года рассмотрел его дело в особом порядке и добавил четыре года колонии: Григорьев в совокупности с первым приговором получил 12 лет колонии строгого режима.

Столь мягкое наказание «руководителю структурного подразделения преступного сообщества» (ч.1 ст. 210 УК РФ), обвиняемого в совершении незаконных валютных операций (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), как следует из приговора суда, связано с тем, что Григорьев оказывал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Он «подробно сообщил об обстоятельствах незаконных валютных операций российских кредитных организаций с наименованием организаций, о создателях, руководителях и участниках международного преступного сообщества (преступной организации), раскрыл свою роль и роль других соучастников в преступной схеме, дал изобличающие показания в отношении организаторов преступного сообщества и руководителей структурных подразделений, членов преступных организаций и иных лиц из числа владельцев, руководителей и сотрудников кредитных организаций, задействованных в незаконных валютных операциях», говорится в судебном акте.

Это, как отмечается в приговоре, позволило следствию выяснить ранее неизвестные обстоятельства преступлений, задержать ряд лиц и предъявить им обвинения в хищениях на общую сумму более 126 млрд рублей, а еще четверых человек объявить в розыск.