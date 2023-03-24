Военно-морские силы (ВМС) Дании и Швеции патрулировали район у российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный-поток-2» за четыре дня до взрыва. Об этом сообщает британская газета Times.

Отмечается, что датский патрульный корабль P524 Nymfen 21 сентября 2022 года отправился в дальний район Балтийского моря, где сам отключил транспондер и несколько часов не обнаруживался международными системами отслеживания морского движения. В тот день судно впервые за многие годы обогнул балтийский остров Борнхольм, рядом с которым проложены газопроводы, «и направился на северо-восток к дальним границам предполагаемого радиуса действия датских радаров».

После отключения радаров кораблем ВМС Дании, в тот же район на большой скоросты направился шведский корвет и разведывательный самолет. Согласно данным издания, необычная активность кораблей в районе трубопроводов могла быть связана с находившейся недалекого от «Северных потоков» подводной лодкой или неизвестным судном с выключенным транспондером.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке». По его словам, Россия запросила у Дании возможность проверить трубопровод. Путин уточнил, что в 30 километрах от места подрыва на газопроводе обнаружили столбик-антенну.