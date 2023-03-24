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28 минут назад

Стало известно о патрулировании у «Северных потоков» за четыре дня до взрыва

Lenta.ruиещё 9

Военно-морские силы (ВМС) Дании и Швеции патрулировали район у российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный-поток-2» за четыре дня до взрыва. Об этом сообщает британская газета Times.

Отмечается, что датский патрульный корабль P524 Nymfen 21 сентября 2022 года отправился в дальний район Балтийского моря, где сам отключил транспондер и несколько часов не обнаруживался международными системами отслеживания морского движения. В тот день судно впервые за многие годы обогнул балтийский остров Борнхольм, рядом с которым проложены газопроводы, «и направился на северо-восток к дальним границам предполагаемого радиуса действия датских радаров».

После отключения радаров кораблем ВМС Дании, в тот же район на большой скоросты направился шведский корвет и разведывательный самолет. Согласно данным издания, необычная активность кораблей в районе трубопроводов могла быть связана с находившейся недалекого от «Северных потоков» подводной лодкой или неизвестным судном с выключенным транспондером.

Стал известен ответ Дании на просьбу России обследовать «Северные потоки»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке». По его словам, Россия запросила у Дании возможность проверить трубопровод. Путин уточнил, что в 30 километрах от места подрыва на газопроводе обнаружили столбик-антенну.

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора российского газопровода «Северный поток-2» — компанию Nord Stream 2 AG — поучаствовать в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом.

Происшествия,Видео,Северный поток 2,Владимир Путин,
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