Следственный комитет назвал цель покушения в Мелитополе

В Мелитополе было совершено покушение на замначальника отдела участковых местного УВД, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
Взрыв произошел в Мелитополе утром 23 марта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что громкий хлопок был слышен в разных частях города. Первоначально городская администрация сообщила, что пострадавших и разрушений нет. Однако позднее стало известно, что в результате взрыва ранен полицейский.
В СК России уточнили, что самодельное взрывное устройство было заложен на улице Крупской «по пути следования на работу» заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь.
«В результате мужчине причинены телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.
«По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы», - отметили в Следственном комитете России.
Напомним, что 14 марта в районе Кировского рынка в Мелитополе взорвался автомобиль, жертвой взрыва стал сотрудник городской администрации Иван Ткач. В администрации города назвали взрыв терактом, организованным Украиной.