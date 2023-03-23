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57 минут назад

Следственный комитет назвал цель покушения в Мелитополе

Алиса Селезнёва

В Мелитополе было совершено покушение на замначальника отдела участковых местного УВД, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Взрыв произошел в Мелитополе утром 23 марта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что громкий хлопок был слышен в разных частях города. Первоначально городская администрация сообщила, что пострадавших и разрушений нет. Однако позднее стало известно, что в результате взрыва ранен полицейский.

В Мелитополе сообщили о взрыве

В СК России уточнили, что самодельное взрывное устройство было заложен на улице Крупской «по пути следования на работу» заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь.

«В результате мужчине причинены телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

«По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы», - отметили в Следственном комитете России.

Напомним, что 14 марта в районе Кировского рынка в Мелитополе взорвался автомобиль, жертвой взрыва стал сотрудник городской администрации Иван Ткач. В администрации города назвали взрыв терактом, организованным Украиной.

Происшествия,Видео,Владимир Рогов,Следственный комитет,
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