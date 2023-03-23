Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки произошли в районе Гоксюн в 12:19 мск. Очаг залегал на глубине 7 километров.
Напомним, что 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях, а также в соседней Сирии и Ливане. По оценкам турецких властей, жертвами природной катастрофы стали более 50 тысяч человек.
После них в стране и других точках планеты неоднократно фиксировались новые землетрясения. В частности, 21 марта в Афганистане в были зафиксированы толчки магнитудой 6,8. Очаг залегал на глубине 185 километров, а афтершоки ощущались в Уфе — местные жители жаловались на раскачивание люстр и вибрацию мебели на верхних этажах.