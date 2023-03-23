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31 минуту назад

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении до смерти участника СВО

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в избиении до смерти участника специальной военной операции (СВО) у клуба в Гатчине. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Петербурге задержали подозреваемого в избиении до смерти участника СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 36-летнего мужчину задержали 22 марта около 11 утра у дома 3 по проспекту Авиаконструкторов. Задержанный был передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее пресс-служба СУ СК по Ленинградской области сообщала, что 22 февраля 2023 года в ночном клубе, расположенном на улице Красная в Гатчине, между 42-летним участником СВО и охранниками заведения возник конфликт, в ходе которого потерпевший получил травмы. Мужчина был госпитализирован, он скончался в больнице 20 марта. 22 марта стало известно, что клуб в Гатчине, возле которого избили участника СВО, закрылся.

Происшествия,Следственный комитет,
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