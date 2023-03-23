В Петербурге задержали подозреваемого в избиении до смерти участника СВО

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в избиении до смерти участника специальной военной операции (СВО) у клуба в Гатчине. Об этом сообщает "Фонтанка".

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По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 36-летнего мужчину задержали 22 марта около 11 утра у дома 3 по проспекту Авиаконструкторов. Задержанный был передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).