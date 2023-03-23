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1 час назад

Росгвардия сообщила о предотвращении попытки подрыва ЛЭП

Мария Иванова

Саперы Росгвардии предотвратили взрыв на линии электропередач (ЛЭП) в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Росгвардия сообщила о предотвращении попытки подрыва ЛЭП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Росгвардии рассказали, что саперы проводили инженерную разведку и нашли самодельную бомбу, примотанную к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП. В ведомстве подчеркнули, что эта ЛЭП расположена поблизости от одного из населенных пунктов ДНР.

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Рядом с ЛЭП заметили подозрительные мешки, в которых оказались две коробки из-под патронов, наполненные тротиловыми шашками.

Операция по разминированию заняла несколько часов. Саперы отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли ее на несколько десятков метров от ЛЭП и уничтожили накладным зарядом.

В Росгвардии подчеркнули, что группы разминирования каждый день обследуют объекты инфраструктуры в зоне спецоперации и уничтожают схроны с боеприпасами.

В августе 2022 года на ЛЭП в Курской области была совершена серия диверсий. В ФСБ рассказали, что 4, 9 и 12 августа украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных ЛЭП Курской АЭС. С помощью этих ЛЭП обеспечивалось энергоснабжение и Курской области, и соседних регионов.

После взрывов было возбуждено уголовное дело о теракте.

Происшествия,Росгвардия,ЦРУ,ФСБ,
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