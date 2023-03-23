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20 минут назад

Журналистам из Эквадора начали присылать начиненные взрывчаткой флешки

Газета.Ru

По меньшей мере пять журналистов из Эквадора получили письма с флешками, начиненными взрывчаткой от неизвестных отправителей. Одна из них взорвалась, когда Ленин Артиеде из телеканала Ecuavisa подключил ее к своему компьютеру, сообщает CBS News.

Журналистам из Эквадора начали присылать начиненные взрывчаткой флешки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам полиции, флешка содержала 5-вольтовый заряд и была наполнена RDX, химическим веществом, которое обычно используется военными для детонаторов. Устройство сдетонировало, когда журналист подключил его к компьютеру. Артиеде получил легкие ранения рук и лица.

Оставшиеся USB-накопители, которые поступили журналистам, были перехвачены и уничтожены полицией. Отмечается, что все флешки были отправлены из разных частей Эквадора.

Пока неизвестно, кто и зачем совершил покушение на журналистов. Неправительственная организация Fundamedios, которая занимается защитой прав СМИ в Эквадоре, потребовала от властей провести тщательное расследование и найти ответственных.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что китайские хакеры используют USB-флешки для распространения опасных вирусов.

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