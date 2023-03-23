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48 минут назад

В Таиланде спасли потерявших в джунглях россиян

Никита Бородкин

На тайском острове Пхукет спасли двух российских туристов, которые потерялись в джунглях и бродили по ним несколько дней. Как сообщает газета Phuket News, 37-летнего Александра Симакова и 40-летнюю Екатерину Симакову обнаружили возле скал в районе Кхао Сай Кху.

В Таиланде спасли потерявших в джунглях россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее о пропаже россиян в Таиланде заявил директор национального парка Сиринат Сорасак Рананан. К их поискам привлекли туристическую полицию и сотрудников нацпарка, был сформирован спасательный отряд. Предполагалось, что туристы заблудились между пляжами Най Тон и Най Янг.

У найденных туристов медики обнаружили незначительные травмы, у одного из них повреждена нога. Их вывезли в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в местную больницу в качестве меры предосторожности.

Выяснилось, что россияне заблудились после прогулки по пляжу Най-Янг. Они не смогли выйти из джунглей до заката, а после по ошибке зашли глубже в чащу.

Происшествия,Александр Симаков,
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