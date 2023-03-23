В Таиланде спасли потерявших в джунглях россиян

На тайском острове Пхукет спасли двух российских туристов, которые потерялись в джунглях и бродили по ним несколько дней. Как сообщает газета Phuket News, 37-летнего Александра Симакова и 40-летнюю Екатерину Симакову обнаружили возле скал в районе Кхао Сай Кху.

Ранее о пропаже россиян в Таиланде заявил директор национального парка Сиринат Сорасак Рананан. К их поискам привлекли туристическую полицию и сотрудников нацпарка, был сформирован спасательный отряд. Предполагалось, что туристы заблудились между пляжами Най Тон и Най Янг.

У найденных туристов медики обнаружили незначительные травмы, у одного из них повреждена нога. Их вывезли в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь, после чего доставили в местную больницу в качестве меры предосторожности.