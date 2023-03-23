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51 минуту назад

День рождения в Подмосковье обернулся жестоким убийством

Вести Подмосковьяиещё 2

В Подмосковье во время вечеринки в честь дня рождения убили двоих человек, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, происшествие произошло в подмосковной деревне Анино в ночь на 23 марта. В среду, 22 марта, 43-летний мужчина пригласил друзей, чтобы отметить свой день рождения. Гости распивали алкогольные напитки и веселились. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

День рождения в Подмосковье обернулся жестоким убийством
Фото: PixabayPixabay

Один из мужчин схватил нож и нанес им удар женщине и имениннику. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Именинника увезли в больницу, но медикам не удалось его спасти. В больнице мужчина скончался.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Позже выяснилось, что подозреваемый ранее имел судимость. Следственные органы продолжают расследование.

Недавно «Вести Подмосковья» сообщали, что в Подольске посетитель гриль-бара зарезал другого во время ссоры и скрылся с места преступления. Мужчину задержали и предъявили обвинение по ч. 1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

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