День рождения в Подмосковье обернулся жестоким убийством

В Подмосковье во время вечеринки в честь дня рождения убили двоих человек, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, происшествие произошло в подмосковной деревне Анино в ночь на 23 марта. В среду, 22 марта, 43-летний мужчина пригласил друзей, чтобы отметить свой день рождения. Гости распивали алкогольные напитки и веселились. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

Фото: Pixabay Pixabay

Один из мужчин схватил нож и нанес им удар женщине и имениннику. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Именинника увезли в больницу, но медикам не удалось его спасти. В больнице мужчина скончался.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Позже выяснилось, что подозреваемый ранее имел судимость. Следственные органы продолжают расследование.