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46 минут назад

Тело мужчины нашли в одной из гостиниц Москвы

Lenta.ru

В номере одной из гостиниц Москвы нашли тело мужчины. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Тело мужчины нашли в одной из гостиниц Москвы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его данным, погибшего в номере обнаружил охранник отеля, который пришел выселять из номера двух постояльцев. Один из них покинул помещение, а второй остался лежать без движения.

Сотрудники гостиницы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Причина и обстоятельства гибели россиянина выясняются.

Ранее в поселке завода Мосрентген в Москве перед сносом дома в одной из квартир нашли мумии двух человек. Дверь в квартиру, где находились погибшие, была заварена. Предварительно, умерли женщина 85 лет и ее дочь 58 лет.

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