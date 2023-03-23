СМИ: полицейский пострадал из-за взрыва в Мелитополе

В Мелитополе в результате взрыва сотрудник полиции получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Запорожской области.

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Полицейского госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте взрыва работают сотрудники МВД и экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взрыв произошел в Мелитополе утром 23 марта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что громкий звук взрыва был слышен в разных частях города.

Первоначально городская администрация сообщила, что пострадавших и разрушений нет. СМИ писали, что на улице, где произошел взрыв, расположена пожарная часть.