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22 минуты назад

СМИ: полицейский пострадал из-за взрыва в Мелитополе

Мария Иванова

В Мелитополе в результате взрыва сотрудник полиции получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Запорожской области.

СМИ: полицейский пострадал из-за взрыва в Мелитополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейского госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте взрыва работают сотрудники МВД и экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Мелитополе сообщили о взрыве

Взрыв произошел в Мелитополе утром 23 марта. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что громкий звук взрыва был слышен в разных частях города.

Первоначально городская администрация сообщила, что пострадавших и разрушений нет. СМИ писали, что на улице, где произошел взрыв, расположена пожарная часть.

14 марта в районе Кировского рынка в Мелитополе взорвался автомобиль, жертвой взрыва стал сотрудник городской администрации Иван Ткач. В администрации города назвали взрыв терактом, организованным Украиной.

Происшествия,Владимир Рогов,
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