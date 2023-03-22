Экипаж яхты десять часов дрейфовал на плоту после столкновения с китом

В Тихом океане после столкновения с китом затонула парусная яхта Raindancer. После этого четверым членам экипажа пришлось десять часов дрейфовать на спасательном плоту, сообщает The Washington Post.

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13-метровая яхта Raindancer совершала трехнедельный переход с Галапагосских островов во Французскую Полинезию. Столкновение с китом произошло на 13-й день путешествия, когда дежурил 31-летний владелец яхты Рик Родригес. Неожиданно он и остальные члены экипажа, в тот момент евшие вегетарианскую пиццу, услышали грохот, и яхта начала тонуть.

После крушения сработала аварийная сигнализация, которая указывала на то, что вода начала заполнять корпус. Родригес успел запросить помощь по VHF-радио и активировать радиомаяк. Кроме того, он сумел отправить сообщения своим другу и брату. Сигнал бедствия был зарегистрирован властями Перу, которые сообщили о произошедшем береговой охране США.

Спустя 15 минут яхта пошла ко дну. К тому времени команда перебралась на спасательный плот и вспомогательную шлюпку. Перед этим они успели наполнить емкости питьевой водой.

Дрейф в океане продолжался десять часов. Ближе всего к потерпевшим крушение оказался катамаран Rolling Stones, который участвовал в кругосветной регате под руководством 42-летнего капитана Джоффа Стоуна. Он первым добрался до Родригеса и его команды. Затем на сигнал бедствия откликнулось коммерческое судно Dong-A Maia.

Всем спасенным морякам предложили еду, душ и оказали необходимую помощь. Родригес выразил благодарность своим спасителям.

Управляющий программой поиска и спасения береговой охраны США в Тихоокеанском регионе Дуглас Сэмп заявил, что яхта Raindancer была хорошо оснащена средствами безопасности, множеством средств связи и имела опытный экипаж.