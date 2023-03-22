Жительница Петербурга 12 лет скрывалась от приговора, выдавая себя за сестру

"Сотрудниками розыскного подразделения УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана 35-летняя осужденная, уклоняющаяся от уголовного наказания с 2011 года. Представители УИС получили информацию о том, что разыскиваемая периодически появляется в Санкт-Петербурге и, пользуясь схожестью с одной из своих сестер, при необходимости предъявляла ее документы. Сотрудники пенитенциарного ведомства региона вычислили возможные адреса ее посещения и задержали на одной из улиц города", - сообщили во ФСИН.

В целом по стране в мероприятии было задействовано более 8 500 сотрудников ФСИН, проверено порядка 15 тысяч адресов возможного местонахождения разыскиваемых. В итоге задержаны 443 человека, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее самостоятельное следование в колонию-поселение (187 из них не прибыли в территориальный орган ФСИН за предписанием и 256 не прибыли в колонию-поселения, получив предписание). Также задержаны 596 уклоняющихся от наказаний, не связанных с лишением свободы и скрывшихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, 38 скрывавшихся от наказания в виде лишения свободы (которым приговор был вынесен в отсутствии подсудимого), 93 осужденных к принудительным работам и 1 самовольно покинувший колонию-поселения. Также найдены 200 лиц, разыскиваемых МВД (191 скрывавшийся от следствия, дознания и суда и 9 считавшихся без вести пропавшими). Кроме того, задержаны 1 гражданин, находящийся в розыске через Интерпол, и 30 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами других государств СНГ.