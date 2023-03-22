В Мелитополе задержан автомобиль с украинскими диверсантами

В багажнике машины найдено оружие и боеприпасы, в частности два автомата и пять сотен патронов к ним, не считая гранат Ф1 и РГД, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Пассажира и водителя транспортного средства заподозрили в причастности к диверсионной группе противника. Ведется следствие.
Напомним, 14 марта, в центре Мелитополя прогремел взрыв. В результате взрыва был уничтожен автомобиль руководителя местного транспортного предприятия. Пострадали три человека, владелец автомобиля Иван Ткач, а также женщина и ребенок. Впоследствии Ткач скончался в больнице.