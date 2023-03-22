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27 минут назад

В Мелитополе был задержан автомобиль с украинскими диверсантами

runews24.ruиещё 1

В багажнике машины найдено оружие и боеприпасы, в частности два автомата и пять сотен патронов к ним, не считая гранат Ф1 и РГД, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

В Мелитополе задержан автомобиль с украинскими диверсантами
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пассажира и водителя транспортного средства заподозрили в причастности к диверсионной группе противника. Ведется следствие.

Напомним, 14 марта, в центре Мелитополя прогремел взрыв. В результате взрыва был уничтожен автомобиль руководителя местного транспортного предприятия. Пострадали три человека, владелец автомобиля Иван Ткач, а также женщина и ребенок. Впоследствии Ткач скончался в больнице.

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