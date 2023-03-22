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26 минут назад

Найдены слитки золота наркокартелей стоимостью 380 миллионов рублей

Lenta.ru

В британском аэропорту Хитроу таможенники нашли и изъяли слитки золота общей стоимостью свыше четырех миллионов фунтов стерлингов (около 380 миллионов рублей). Как сообщает издание Daily Mirror, правоохранители подозревают, что золото принадлежит южноамериканским кокаиновым наркокартелям.

В Британии перехватили золотые слитки наркокартелей
Фото: Border Force at Heathrow AirportBorder Force at Heathrow Airport

Изъятое золото весом почти 100 килограммов было передано британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (НАБП). Помимо стандартных прямоугольных слитков в грузе имелись слитки в виде цилиндров и даже сердец.

Согласно транспортным документам, золото доставили в Швейцарию через Кайманские острова, а затем отправили в Лондон. Слитки находились в багажном отсеке самолета, прибывшего с островов в июле 2019 года. На Кайманские острова груз доставил частный самолет.

НАБП начало совместное расследование с властями Кайманских островов и надеется доказать, что груз сопровождали поддельные документы. С их помощью преступники пытались скрыть, что слитки были отправлены из Венесуэлы и что те, кто участвовал в их транспортировке, имеют связи с организованной преступностью.

Британские правоохранители считают, что успешная операция по изъятию золота нарушила логистические цепочки наркоторговцев и предотвратила финансовые вливания в европейские преступные группировки.

Ранее сообщалось о вдове, которая соблазнила колумбийского наркоторговца и сдала его полиции. Так женщина отомстила за убийство мужа.

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