В Британии перехватили золотые слитки наркокартелей

В британском аэропорту Хитроу таможенники нашли и изъяли слитки золота общей стоимостью свыше четырех миллионов фунтов стерлингов (около 380 миллионов рублей). Как сообщает издание Daily Mirror, правоохранители подозревают, что золото принадлежит южноамериканским кокаиновым наркокартелям.

Фото: Border Force at Heathrow Airport Border Force at Heathrow Airport

Изъятое золото весом почти 100 килограммов было передано британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (НАБП). Помимо стандартных прямоугольных слитков в грузе имелись слитки в виде цилиндров и даже сердец.

Согласно транспортным документам, золото доставили в Швейцарию через Кайманские острова, а затем отправили в Лондон. Слитки находились в багажном отсеке самолета, прибывшего с островов в июле 2019 года. На Кайманские острова груз доставил частный самолет.

НАБП начало совместное расследование с властями Кайманских островов и надеется доказать, что груз сопровождали поддельные документы. С их помощью преступники пытались скрыть, что слитки были отправлены из Венесуэлы и что те, кто участвовал в их транспортировке, имеют связи с организованной преступностью.

Британские правоохранители считают, что успешная операция по изъятию золота нарушила логистические цепочки наркоторговцев и предотвратила финансовые вливания в европейские преступные группировки.