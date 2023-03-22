В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
45 минут назад

В Уфе мужчина умер на пороге поликлиники

News.ru

В Уфе 65-летний мужчина умер на пороге поликлиники, когда пришел сдавать анализы, передает Telegram-канал SHOT. Он подошел в медучреждению к 8 утра, однако сразу при входе ему стало плохо. Охранник предложил мужчине прилечь на кушетку около входа и вызвал врачей. Однако через семь минут у него остановилось сердце.

В региональном Минздраве заявили, что сотрудники поликлиники на месте начали реанимационные мероприятия. Примерно через 20 минут приехала скорая, но бригаде не удалось спасти мужчину. SHOT отмечает, что у умершего была ишемическая болезнь сердца. Во время последнего осмотра его состояние оценили как удовлетворительное.

Ранее пациент городской больницы № 26 в Санкт-Петербурге пожаловался на персонал заведения за то, что его якобы избили в приемном покое. Сам момент избиения не попал на запись, однако на протяжении всего видео мужчина пытается доказать окружающим, что его «отхлестали по лицу». Эти слова подтверждает его супруга, в то время как работники больницы не соглашаются с обвинениями.

Пользователи «ВКонтакте» не поверили мужчине и уличили его в неадекватном поведении. Они обратили внимание на то, что тот поступил в больницу с подозрением на инсульт, однако на протяжении всего девятиминутного ролика он стоит на ногах и дискутирует с персоналом больницы.

Происшествия,Видео,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий