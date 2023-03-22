Россиянина арестовали в Таиланде за просрочку визы

Полиция Таиланда арестовала за превышение срока визы 34-летнего россиянина. Об этом пишет The Phuket Express .

После ареста мужчина был доставлен в полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в пребывании на курорте по просроченной визе.