Россиянина арестовали в Таиланде за просрочку визы

Полиция Таиланда арестовала за превышение срока визы 34-летнего россиянина. Об этом пишет The Phuket Express.
Отмечается, что турист незаконно находился на острове Панган 993 дня.
После ареста мужчина был доставлен в полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в пребывании на курорте по просроченной визе.
В настоящее время россиянин ожидает депортации.
Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали жестко взялись за наведение порядка в туристической сфере.