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52 минуты назад

Россиянина арестовали в Таиланде за просрочку визы

Илья Родин

Полиция Таиланда арестовала за превышение срока визы 34-летнего россиянина. Об этом пишет The Phuket Express.

Россиянина арестовали в Таиланде за просрочку визы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что турист незаконно находился на острове Панган 993 дня.

После ареста мужчина был доставлен в полицейский участок. Сотрудники правоохранительных органов предъявили ему обвинение в пребывании на курорте по просроченной визе.

В настоящее время россиянин ожидает депортации.

Ранее сообщалось, что власти индонезийского острова Бали жестко взялись за наведение порядка в туристической сфере.

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