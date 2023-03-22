Россиянин получил срок за поджог отдела полиции и нападение на сотрудников МВД

По данным следствия, в ночь на 3 ноября мужчина пришел к отделу полиции №2 с 13 бутылками с керосином и фитилями и газовой зажигалкой. Также он взял с собой три ножа для того, чтобы расправиться с полицейскими, если те приедут на место происшествия. Сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать фигуранта, однако он начал активно сопротивляться, ранив двоих сотрудников ножом. Одному из стражей порядка пришлось применить табельное оружие. В результате двоих правоохранителей доставили в больницу, здоровью одного из них был причинен тяжкий вред. Врачи оказали им необходимую помощь.