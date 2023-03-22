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55 минут назад

Россиянин получил срок за поджог отдела полиции и нападение на сотрудников МВД

Lenta.ruиещё 1

Верховный суд Удмуртской Республики приговорил к 17 годам лишения свободы 25-летнего жителя Ижевска за посягательство на жизнь сотрудников МВД и попытку сжечь отдел полиции. Об этом «Ленте.ру» объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Россиянин получил срок за поджог отдела полиции и нападение на сотрудников МВД
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первые три года россиянин проведет в тюрьме, а остальные 14 — в исправительной колонии строгого режима. Мужчина частично признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, в ночь на 3 ноября мужчина пришел к отделу полиции №2 с 13 бутылками с керосином и фитилями и газовой зажигалкой. Также он взял с собой три ножа для того, чтобы расправиться с полицейскими, если те приедут на место происшествия. Сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать фигуранта, однако он начал активно сопротивляться, ранив двоих сотрудников ножом. Одному из стражей порядка пришлось применить табельное оружие. В результате двоих правоохранителей доставили в больницу, здоровью одного из них был причинен тяжкий вред. Врачи оказали им необходимую помощь.

В ходе расследования был проведен ряд экспертиз — в том числе медицинские и криминалистические, а также баллистическая, пожаро-техническая и психиатрическая. Кроме того, следователи допросили свидетелей.

Дело находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Происшествия,Следственный комитет,
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